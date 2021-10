Meister Red Bull Salzburg schwimmt im Geld

Der zu erwartende Rekordtransfer von Stürmer Karim Adeyemi und die bisher herausragenden Leistungen in der Champions League bescheren den Bullen eine überaus rosige Zukunft.

Das erste Drittel der Fußballsaison hat Meister Red Bull Salzburg fast perfekt erledigt. In der Liga enteilten die Bullen zehn Runden vor der Punkteteilung der Konkurrenz und international steht die Truppe von Trainer Matthias Jaissle vor den Rückspielen in der Champions League kurz vor dem Einzug in das Achtelfinale. Sportdirektor Christoph Freund kann sich die Hände reiben. Er hat mit Jaissle auf den richtigen Trainer gesetzt. Und die Erfolge bedeuten, dass Red Bull Salzburg in dieser Saison mit enorm hohen ...