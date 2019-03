Red Bull Salzburg hat gegen den WAC noch kein Heimspiel verloren. Heute wäre ein voller Erfolg der Rose-Truppe besonders wichtig.

Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg kann am Samstag einen weiteren Meilenstein in seiner unglaublichen Erfolgsgeschichte setzen. Gewinnt die Truppe von Trainer Marco Rose das Heimspiel gegen den WAC, dann fällt die Marke von 1000 gewonnenen Punkten in der Red-Bull-Ära seit ...