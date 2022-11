Meister Red Bull Salzburg sucht Abwechslung auf Malta

Die Bullen verkürzen sich die längste Winterpause der Bundesliga-Geschichte mit einem Trainingslager im Süden. Und einem Testspiel gegen Inter Mailand?

Noch einmal schnüren sich die Profis von Red Bull Salzburg die Fußballschuhe, ehe es in die längste Winterpause der Bundesliga-Geschichte geht. Am Sonntag (14.30 Uhr) gastiert Österreichs Abomeister bei Austria Klagenfurt, danach ist man durch die Winter-WM in Katar fast drei Monate lang zum Trainieren verdonnert. Um sich die Zeit so kurzweilig wie möglich zu gestalten, planen die Bullen im Dezember ein Trainingslager auf Malta - inklusive internationaler Testspiele. So weilt auch Inter Mailand zur selben Zeit auf Malta. Details ...