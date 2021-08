Meister Salzburg erdrückt Ried und siegt 7:1

Fußball-Serienmeister Salzburg bleibt in der neuen Bundesliga-Saison das Maß aller Dinge. Am Sonntag erdrückten die "Bullen" in der zweiten Runde den klaren Außenseiter Ried regelrecht und feierten beim 7:1 den zweiten Erfolg. Benjamin Sesko (37., 91.), Rasmus Kristensen (41.), Karim Adeyemi (52., 62./Elfer), Andreas Ulmer (78.) und Noah Okafor (93.) sorgten für den Kantersieg, mit dem Salzburg seine gute Form im Hinblick auf das CL-Play-off Ende August unter Beweis stellte.

SN/APA/KRUGFOTO Kristensen (l.) und Adeyemi trafen für die klar überlegenen "Bullen"