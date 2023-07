Meister St. Pölten startet bei Austria in Frauen-Bundesliga

Die Frauen-Fußball-Bundesliga startet mit dem Auftritt von Serienmeister SKN St. Pölten bei der Wiener Austria in die neue Saison. Vizemeister Sturm Graz empfängt am Auftakt-Wochenende (26. und 27. August) Aufsteiger SPG SC Lustenau/FC Dornbirn Ladies. Ein erstes Topspiel in der neuen Saison gibt es in der zweiten Runde (2./3. September) zwischen dem Vorjahresdritten SPG SCR Altach/FFC Vorderland und Sturm.

BILD: SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Die SKN-Frauen freuten sich auch heuer über den Meistertitel

In der ersten Runde treffen noch Wacker Innsbruck und Altach/Vorderland, Blau-Weiß Linz/Union Kleinmünchen und der FC Bergheim sowie der USV Neulengbach und der First Vienna FC aufeinander. Die genauen Spielansetzungen und Anstoßzeiten werden noch bekanntgegeben. Die letzte Runde vor der Winterpause wird vom 10. bis 12. November ausgetragen. Der Frühjahrs-Auftakt steigt vom 15. bis 17. März 2024, wie der ÖFB am Freitag mitteilte.