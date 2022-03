Meistergruppe ohne Ried: 2:2 gegen Sturm zu wenig

Die SV Ried hat die vorzeitige Krönung ihrer Saison mit dem Einzug in die Meistergruppe der Fußball-Bundesliga verpasst. Ein turbulentes 2:2 (0:0) gegen Sturm Graz zum Abschluss des Grunddurchgangs in der Fußball-Bundesliga war für die zuhause weiter ungeschlagenen Oberösterreicher am Sonntag zu wenig für den Coup. Für Ried geht es in der Qualifikationsgruppe weiter. Wenige Minuten fehlten dem Aufsteiger von 2020 zum Glück.

SN/APA/EXPA/ROLAND HACKL/EXPA/ROLAN Punkteteilung war für Ried zu wenig