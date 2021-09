Meniskusriss: Red Bull Salzburg verliert Abwehrchef Oumar Solet

Schlechte Nachrichten für Red Bull Salzburg. Innenverteidiger Oumar Solet hat sich gegen Rapid eine schwere Knieverletzung zugezogen, aber keinen Kreuzbandriss erlitten.

Am Sonntag jubelte Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg noch über den Sieg im Topduell gegen Rapid. Am Montag folgte der Schock. Nach einer MRT-Untersuchung war klar, dass Abwehrchef Oumar Solet für einige Wochen ausfallen wird. Der Franzose hat einen Meniskusriss im rechten Knie erlitten. Bei der Untersuchung hat sich zum Glück für den Youngster gezeigt, dass das Kreuzband nicht in Mitleidenschaft gezogen wurde. Der 21-Jährige wird aber operiert. Jetzt muss Trainer Matthias Jaissle vor den entscheidenden Spielen in der Gruppenphase ...