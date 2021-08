Mërgim Berisha kam, sah und traf

Sensationelles Comeback-Tor 25 Sekunden nach der Einwechselung.

Stürmer Mërgim Berisha wurde mit Beginn der neuen Saison zum Sorgenkind von Fußballmeister Red Bull Salzburg. Zuerst stand ein Wechsel des 23-jährigen Deutschen im Raum, dann fehlte er auch noch wochenlang wegen einer hartnäckigen Leistenverletzung. Doch nun ist der alte Berisha zurück - und wie! Beim 3:1-Heimsieg gegen Aufsteiger Austria Klagenfurt feierte der 22-fache Torschütze der Saison 2020/21 ein spektakuläres Comeback.

Bullen-Trainer Matthias Jaissle tauschte Berisha in der 70. Minute ein. Und der schickte gleich mit seinem ersten Ballkontakt nur 25 Sekunden nach seiner Einwechselung einen direkten Freistoß aus großer Distanz in Cristiano-Ronaldo-Manier ins Netz. Veni, vidi, vici - Berisha kam, sah, traf und siegte, was ihm auch ein Sonderlob von Coach Jaissle einbrachte: "Ganz besonderes Lob an ihn. Er kommt rein, macht die Bude - Topeinwechselung."

Zuletzt war Berisha am 22. Mai gegen die WSG Tirol in einem Pflichtspiel aufgelaufen und hatte drei Tore erzielt. "Es hat echt lang gedauert. Ich bin jetzt froh, dass ich wieder hier bin", meinte der Stürmer, der die Transfergerüchte um seine Person nicht kommentieren wollte. "Ich bin nur froh, dass ich wieder auf dem Platz stehen kann", sagte Berisha auf die Frage, ob er definitiv in Salzburg bleibe. Fix ist hingegen, dass die Bullen mit Berisha im Champions-League-Play-off gegen Bröndby eine zusätzliche Waffe im Angriff haben, war im Hinspiel (2:1) doch gerade die Torausbeute Salzburgs Achillesferse.