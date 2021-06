Michael Baur Co-Trainer von Herzog bei der Admira

Fußball-Bundesligist FC Admira hat am Freitag Michael Baur als neuen Co-Trainer von Chefcoach Andreas Herzog präsentiert. Der 52-Jährige hatte zuletzt die U16 der Akademie Tirol betreut. Baur absolvierte in Österreich für den FC Tirol, SV Pasching und den LASK insgesamt 566 Bundesligaspiele, mit den Tirolern wurde er viermal Meister. Im Ausland war er beim HSV und den Urawa Red Diamonds in Japan aktiv. Seine Trainerlaufbahn startete er vor rund zehn Jahren als "Co" beim LASK.

SN/APA/HERBERT PFARRHOFER/HERBERT P Michael Baur vor sechs Jahren als Grödig-Trainer/Archivbild