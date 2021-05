Michael Liendl verlängert beim WAC bis 2022

Michael Liendl hat seinen Vertrag bei Fußball-Bundesligist WAC bis 2022 verlängert. Das gaben die Kärntner am Freitag bekannt. Der aktuelle Kapitän der Wolfsberger brachte es bisher auf 177 Einsätze, 60 Tore und 75 Assists für den Club, nach 39 Bewerbspartien in dieser Saison hält der Regisseur bei 16 Treffern und 17 Vorlagen. Durch die Vertragsverlängerung geht Liendl in seine sechste Spielzeit beim WAC.

SN/APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER/EXP Liendl bleibt dem WAC zumindest bis 2022 erhalten