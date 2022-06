Miroslav Klose wird neuer Trainer bei Bundesligist Altach

Ein Fußball-Weltmeister kommt ins Ländle: Bundesligist SCR Altach hat die Nachfolge von Trainer Ludovic Magnin hochkarätig geklärt, neuer Chefcoach wird Miroslav Klose. Das teilten die Vorarlberger, die erst in der letzten Runde der abgelaufenen Saison den Klassenerhalt schafften, am Freitagnachmittag mit. Der langjährige deutsche Nationalspieler und WM-Rekordtorschütze wird am Sonntag seinen Vertrag in Altach unterschreiben und am kommenden Montag offiziell vorgestellt.

