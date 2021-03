"Mission Meistertitel" beginnt gegen Sturm Graz

Red Bull Salzburg hat nicht nur die beste Ausgangslage, sondern auch den besten Rasen.

Mit vier Punkten Vorsprung auf Österreichs Rekordmeister Rapid (32 Titel) geht der aktuelle Serienmeister Red Bull Salzburg (sieben Titel in Folge) in den Finaldurchgang der Fußball-Bundesliga. Die Punkteteilung macht es möglich, dass die Spannung in der Meistergruppe weiter hoch gehalten wird. Denn auch der LASK ist mit fünf Zählern Rückstand auf Tuchfühlung mit den Bullen.

Die starten am 4. April mit einem Heimspiel gegen Sturm Graz in das obere Play-off, in dem neben dem Meister auch die Europacup-Teilnehmer ermittelt werden. Aufgrund der Reform der UEFA-Bewerbe ab der Saison 2021/22 und der daraus entstandenen neuen Eintrittsliste wird darüber hinaus heuer erstmals ein Ticket für die Europa Conference League ausgespielt.

Die Bundesliga-Auslosung am Dienstag meinte es generell gut mit den Salzburgern. Denn auch die letzte Runde, in der man zum achten Mal in Folge den goldenen Meisterteller in Empfang nehmen will, wird in der Red-Bull-Arena ausgetragen. Der Gegner - sollte es zum Schluss noch einmal eng werden - ist mit WSG Tirol ein vermeintlicher Punktelieferant. Und in Heimspielen darf man sich außerdem auf ein perfektes Grün verlassen. Den Beweis dafür lieferte die Vereinigung der Fußballer, die Red Bull Salzburg in einer Umfrage nach den besten Platzverhältnissen ("Pitch Competition") auf Platz eins reihte. Wie die VdF mit dem Ende des Grunddurchgangs bekannt gab, bewerteten die Spieler die Rasenqualität in der Bullen-Arena mit 9,55 von zehn möglichen Punkten, dahinter liegt Rapid mit 8,36 Zählern. Schlusslicht ist Sturm Graz (3,65).

Spielplan Red Bull Salzburg:

4. April: Salzburg - Sturm Graz,

11. April: Rapid - Salzburg, 18. April: Salzburg - LASK, 21. April: WSG Tirol - Salzburg, 25. April: WAC - Salzburg, 28. April: Salzburg - WAC, 9. Mai: Sturm Graz - Salzburg, 12. Mai: Salzburg - Rapid, 16. Mai: LASK - Salzburg, 22. Mai: Salzburg - WSG Tirol.