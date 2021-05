Mit Blick auf Platz eins: Hartberg will Ried endlich biegen

Der TSV Hartberg hat ein klares Ziel vor Augen. Die Tabellenführung in der Qualifikationsgruppe der Fußball-Bundesliga soll in den vier Runden vor dem Play-off um einen Europacup-Startplatz nicht mehr abgegeben werden. Als Sieger dürften die Hartberger dann mit Heimvorteil - und Zuschauern auf den Rängen - ins Duell mit dem Zweiten der unteren Gruppe gehen. Auf dem Weg dorthin wäre am Samstag ein Erfolg gegen die SV Ried wichtig.

SN/APA/EXPA/ROLAND HACKL/EXPA/ROLAN Schopp und Heraf im ersten Duell Anfang April