Mit Canadi kehrt der Erfolg nach Altach zurück

Mit Damir Canadi ist auch der Erfolg zu Altach zurückgekehrt. In Wolfsberg führte der 50-Jährige bei seinem Comeback auf der Trainerbank des SCR am Sonntag mit gestärkter Defensive zum 1:0-Sieg und entfachte neue Hoffnungen für die Mission Klassenerhalt. Canadi durfte sich den berühmten Trainereffekt auf seine Fahnen heften. Der erst vierte Saisonsieg bedeutete, dass sein Team die Rote Laterne an die Admira weiterreichte.

SN/APA/GERT EGGENBERGER Mit Canadi kehrte bei Altach der Erfolg zurück