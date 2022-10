"Mit dem Feuer gespielt": LASK beendet Durststrecke

Die Erleichterung war beim LASK nach dem glücklichen Ende der Ergebniskrise in der Fußball-Bundesliga groß. Fünf Spiele in Serie hatten die Linzer nach dem Traumstart in die Saison nicht mehr gewonnen, beim 3:1 (1:0) gegen die Austria in Klagenfurt am Samstag fand die Offensive von Trainer Dietmar Kühbauer aber wieder zurück zu ihrer Effizienz. Besonders Torjäger Marin Ljubicic überzeugte mit einem Doppelpack (15./72.), auch Keito Nakamura belohnte sich mit einem Tor (78.).

Bisschen Glück: LASK beendete Durststrecke