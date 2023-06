Mit Red-Bull-Gen: "Salzburger-Filiale" vollbringt Aufstiegswunder

Blau-Weiß Linz spielt künftig in der Fußball-Bundesliga, der starke Salzburg-Bezug bleibt.

Der GAK versinkt nach dem am letzten Spieltag vergeigten Aufstieg im Tal der Tränen, Blau-Weiß Linz hingegen spricht nach dem Titelgewinn in der 2. österreichischen Fußball-Liga von einem "magischen Sonntag". Die Stahlstädter sind also in der nächsten Saison als zweites Linzer Team neben dem LASK in der Bundesliga vertreten - und mit ihnen eine Reihe von Salzburgern.

Die haben am Aufstiegswunder von Blau-Weiß Linz maßgeblichen Anteil. Allen voran der Kuchler Matthias Seidl, der von einer Jury, bestehend aus ...