Mittelfeldspieler Pranter verlässt WSG Tirol

Nach zehn Jahren bei der WSG Tirol verlässt Benjamin Pranter nach dieser Saison den Fußball-Bundesligisten aus Wattens. Der 31-jährige Mittelfeldspieler wechselt zu Regionalligist SC Schwaz, gab die WSG am Dienstag bekannt. Pranter, der mit den Tirolern 2019 in die Bundesliga aufgestiegen ist, absolvierte in dieser Saison 27 Ligaspiele und verabschiedet sich am Samstag beim Auswärtsspiel bei Meister Red Bull Salzburg.

SN/APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER/EXPA Benjamin Pranter verlässt nach dieser Saison WSG Tirol