Monschein schoss Austria zu 1:0-Arbeitssieg über Sturm

Austria Wien hat sich am Sonntag mit einem 1:0-Sieg über Sturm Graz in die Länderspielpause verabschiedet. Dank ihrem Torjäger Christoph Monschein (82.) ist die Austria nach zehn Runden mit zwölf Punkten nun Siebenter. Sturm hat nach der bereits vierten Saisonniederlage den Anschluss an die Topteams ein wenig verloren, auf den Dritten WAC fehlen nun sechs Punkte.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH Austria geht mit 1:0-Sieg gegen Sturm in Länderspielpause