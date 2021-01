Muslic mit raschem Comeback in Ried - "Habe keine Angst"

Für Miron Muslic ist das Wiedersehen mit Ried deutlich rascher als erwartet gekommen. Im Sommer gab er als Nachwuchstrainer seinen Abschied aus dem Innviertel, am Montag nahm er als neuer Chefcoach bei der SV Ried wieder die Arbeit auf. Der am Silvestertag als Nachfolger von Gerald Baumgartner präsentierte 38-Jährige will mit seinem Team "aktiv und aggressiv spielen". Die Zielsetzung beim aktuellen Tabellen-Neunten der Fußball-Bundesliga lautet Klassenverbleib.

SN/APA/EXPA/ROLAND HACKL Rieds sportliche Spitze mit Fiala, Wöllinger und Muslic