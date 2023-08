Muster erkennbar: Red Bull Salzburg kam auch beim WAC erst spät in Torlaune

Red Bull Salzburg feierte im fünften Bundesliga-Spiel der Saison den fünften Sieg. Doch ein Detail missfällt dem Fußballmeister.

Siege und Rekorde pflastern den Weg von Red Bull Salzburg in der bisherigen Bundesliga-Saison. Fünf Mal in Folge gingen die Bullen als Gewinner vom Platz, zuletzt am Samstag beim 2:1-Auswärtssieg gegen den WAC. Darüber hinaus ist der Serienmeister saisonübergreifend schon ...