Nach 2:1-Sieg gegen Sturm Graz feiert Red Bull Salzburg 10. Meistertitel

Der Serienmeister darf über den zehnten Titel in Folge jubeln. Am Sonntag gab es gegen Verfolger Sturm Graz einen 2:1-Sieg. Karim Konate traf in der 88. Minute zum entscheidenden Tor. Zwei Runden vor Schluss ist das Team von Trainer Matthias Jaissle nicht mehr einzuholen.

Wie schon die gesamte Saison für Red Bull Salzburg ein Wellental der Gefühle war, so war auch das entscheidende Meisterschaftsduell in der Fußball-Bundesliga am Sonntag gegen Sturm Graz nichts für schwache Nerven: Die Bullen machten mit einem 2:1-(0:1-)Heimsieg das Meisterstück perfekt und feierten den zehnten Titel in Folge. Eine derartige Serie hat es in der Bundesliga freilich noch nie zuvor gegeben.

Bis die Salzburger um exakt 18.51 Uhr aber über den Titel jubeln durften, war es ein langer Weg. Erst der kurz zuvor eingewechselte Karim Konaté fixierte mit seinem Drehschuss in der 88. Minute den Sieg - und damit auch die Meisterschaft zugunsten der Bullen. Die Vorarbeit hatte Amar Dedić geleistet. Der Außenverteidiger war es auch, der den Titelfavoriten nach 0:1-Rückstand zurück ins Spiel brachte.

Kapitän Ulmer nur auf der Bank

Doch von Beginn an: Salzburgs Trainer Matthias Jaissle hatte seine Startelf im Vergleich zum 1:0 vor einer Woche gegen den LASK an drei Positionen geändert. Strahinja Pavlović und Nicolás Capaldo kehrten nach ihren Sperren in die Mannschaft zurück, auch Maurits Kjærgaard erhielt das Vertrauen des deutschen Bullen-Dompteurs. Kapitän Andreas Ulmer saß zwei Tage nach Bekanntgabe seiner Vertragsverlängerung bis 2024 überraschend nur auf der Bank.

Sturm-Führung vor der Pause

Vor 17.218 Zuschauern, was in Bundesliga-Heimspielen als ausverkauft gilt, und den Augen verdienter Ex-Bullen wie Konrad Laimer oder Niko Kovač entwickelte sich in der ersten Hälfte eine muntere Partie, in der beide Mannschaften den Vorwärtsgang einlegten. Allerdings sollte es bis zur 30. Minute dauern, bis es im Strafraum erstmals brannte - und da gleich lichterloh. Sturm-Angreifer Emanuel Emegha lief erst Oumar Solet auf und davon und lupfte dann mit viel Gefühl über Torhüter Philipp Köhn. Am Ende war dem 1:0 nur die Stange im Weg. Zehn Minuten später landete der Ball im Salzburger Tor - und zwar via Kopf von Jon Gorenc Stankovič, der nach einem Sarkaria-Freistoß sträflich alleingelassen wurde und ins lange Eck traf. Das Stadion kochte erstmals über, weil die 2000 mitgereisten Sturm-Fans schon eine Art Meisterparty feierten.

Joker Konaté brachte die Entscheidung

Doch noch waren 45 Minuten zu spielen und die gehörten allein Red Bull Salzburg. Rechtsverteidiger Amar Dedić gelang in der 49. Minute der Ausgleich zum 1:1, nachdem erst der offensiv glücklose Junior Adamu völlig frei stehend am glänzend reagierenden Sturm-Keeper Arthur Okonkwo gescheitert war und der Abpraller über David Affengruber direkt vor den Beinen des heranstürmenden Dedić gelandet war. Ein meisterlicher Jubel hallte diesmal aus dem Salzburger Fansektor durch das Stadion.

Doch noch war es nicht so weit: Obwohl die Bullen wesentlich mehr Wucht als der Titelrivale auf das Spielfeld brachten, dauerte es bis zur 88. Minute, ehe Joker Konaté das entscheidende 2:1 erzielte. Mit sechs Punkten Vorsprung und dem Sternchen hinter den 45 Zählern in der Bundesliga-Tabelle sind die Salzburger in den verbleibenden zwei Saisonrunden nicht mehr von Platz eins zu verdrängen.

