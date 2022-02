Nach Corona-Cluster - Salzburg gegen LASK "spielfähig"

Das wegen eines Corona-Clusters bei Red Bull Salzburg verschobene Fußball-Bundesliga-Auswärtsspiel des Meisters gegen den LASK kann wie geplant am Mittwoch (20.30 Uhr) stattfinden. Die am Montag bei den im Lauf der vergangenen Woche positiv getesteten 17 Spielern durchgeführten Testungen haben zu einem wesentlichen Teil negative Befunde ergeben, hieß es in einer Mitteilung der "Bullen". Deshalb sei man entsprechend den Liga-Spielbetriebsrichtlinien spielfähig.

SN/APA/BARBARA GINDL/BARBARA GINDL Sportchef Freund freut sich über "spielfähige" Salzburger