Nach dem Stallduell wechselt Haidara zu RB Leipzig

Die konzerninterne Begegnung von Red Bull Salzburg und RB Leipzig in der Europa League erhält eine neue kuriose Facette. Salzburgs Mittelfeldspieler Amadou Haidara soll in der Winterpause zum deutschen Club wechseln. Der Transfer ist angeblich schon unterzeichnet.

Am Sonntag war Haidara - neuerdings mit hellblond gefärbten Haaren - einer der besten Spieler beim 3:1-Sieg der Salzburger in der Bundesliga gegen Admira Wacker. Er erzielte zwei Minuten vor Schluss auch das Tor zum Endstand. Zur selben Zeit mühte sich RB Leipzig zu einem 1:1 beim ersten Liga-Heimspiel der Saison gegen Fortuna Düsseldorf. Danach sorgte RB-Trainer Ralf Rangnick für Aufsehen: In der Winterpause werde personell mit zwei Neuen nachgebessert: "Die Spieler haben unterschrieben. Die konkreten Wechsel werden wir aber noch nicht bekanntgeben, so ist es mit den anderen Vereinen besprochen", sagte der Coach, der zugleich als Sportdirektor fungiert.



Laut "Sky Sport Austria" handelt es sich bei den beiden um Haidara sowie um Tyler Adams von Red Bull New York handeln. Leipzig-Vorstandschef Oliver Mintzlaff fügte ergänzend an, dass Verhandlungen mit einem dritten Wunschspieler geführt würden.

werde, sagte Mintzlaff. Leipzig hat in der abgelaufenen Transferperiode keinen gleichwertigen Ersatz für die namhaften Abgänge Naby Keita und Ademola Lookman gefunden.

Die Duelle in der Europa-League-Gruppe B zwischen den beiden Red-Bull-Clubs erhalten damit eine neue besondere Würze. Haidara muss nun gegen seinen künftigen Arbeitgeber spielen. Bei den Salzburger Anhängern gilt der deutsche Schwesterclub wegen der vielen Transfers von Schlüsselspielern zu Leipzig längst als großes Feindbild. Im vergangenen Sommer war es erstmals seit mehreren Jahren zu keinem Wechsel zwischen den beiden Clubs gekommen. Das wurde auch als Zeichenen eines neuen Selbstbewusstseins auf Salzburger Seite interpretiert. Jedoch gilt Amadou Haidara schon länger als Wunschspieler von Ralf Rangnick. Der Malier verlängerte jedoch seinen Vertrag in Salzburg bis 2022. Sein Marktwert wird mit rund 15 Millionen Euro beziffert.

Wegen Auflagen der UEFA hatten Salzburg und Leipzig bereits im Vorjahr umfangreiche Maßnahmen zur Entflechtung vornehmen müssen. Der "beherrschende Einfluss" von Red Bull ist nunmehr in Salzburg offiziell nicht mehr gegeben, der Getränkekonzern fungiert auf dem Papier nur noch als Sponsor.

Quelle: SN