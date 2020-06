Nach historischer 2:7-Niederlage ist Rapid in Graz gefordert

Nach dem historischen 2:7-Debakel am Mittwoch in Wien gegen Red Bull Salzburg gastiert Rapid am Sonntag (19.30 Uhr) in der 30. Runde der Fußball-Bundesliga in Graz bei Sturm. "Wir müssen wieder nach vorne schauen und wollen in der Tabelle oben dranbleiben", lautet die Zielsetzung von Trainer Dietmar Kühbauer angesichts der Tatsache, dass aktuell nur ein Punkt auf den zweitplatzierten LASK fehlt.

SN/APA (Neubauer)/HERBERT NEUBAUER Dietmar Kühbauer hofft auf eine Reaktion seiner Mannschaft