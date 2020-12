Nach Polterauftritt durfte Altachs Pastoor wieder jubeln

Die Reise ins Innviertel hat sich für den SCR Altach mehr als gelohnt. Die Vorarlberger verließen am Samstag nach fünf Partien mit nur einem Zähler dank des 4:1 in Ried das Tabellenende und sind nun einen Platz bzw. zwei Punkte hinter Ried Elfter. Auch der zuletzt ganz schlecht gelaunte "Reiseleiter" Alex Pastoor durfte aufatmen. "Wir sind mehr als froh, dass wir gewonnen haben", meinte der Niederländer. Sein Polterauftritt in der Vorwoche dürfte gefruchtet haben.

SN/APA (EXPA/Hackl)/EXPA/ROLAND HAC Reinigendes Gewitter für die Mannen aus dem Ländle