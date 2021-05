Nächste Trainerrochade bei Red Bull Salzburg: René Aufhauser wird Liefering-Coach

René Aufhauser, rechte Hand von Jesse Marsch, verlässt den Fußballmeister und wird Cheftrainer beim FC Liefering in der 2. Liga.

Mit echten Urgesteinen ist Red Bull Salzburg nicht unbedingt gesegnet. Viele Trainer und noch mehr Spieler kamen und gingen in den vergangenen Jahren, die Dynamik an der Wechselbörse ist seit jeher stark ausgeprägt. Die "Club-Dinosaurier" sind daher an einer, vielleicht zwei Händen abzuzählen. Kapitän Andreas Ulmer gehört dazu, und natürlich auch Sportdirektor Christoph Freund, Tormanntrainer Herbert Ilsanker, Teammanager Mark Lang oder Clubarzt Helmut Klampfer.

Auch René Aufhauser ist ein Bulle der ersten Stunde. Erst als Spieler (306 Pflichtspieleinsätze/50 ...