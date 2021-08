Nächster Ausfall beim LASK: Schmidt fällt vier Wochen aus

Das Lazarett des LASK wächst weiter. Stürmer Alexander Schmidt wird dem Fußball-Bundesligisten voraussichtlich vier Wochen fehlen. Der 23-Jährige, nach einer Leihe zu St. Pölten im Sommer nach Oberösterreich zurückgekehrt, hatte sich beim Aufwärmen im Vorfeld des Play-off-Rückspiels in der Conference League bei St. Johnstone am rechten Oberschenkel verletzt. Wie der Verein am Samstag mitteilte, wurde nach medizinischer Untersuchung eine Muskelverletzung festgestellt.

SN/APA/EXPA/REINHARD EISENBAUER/EXP Der LASK muss mehrere Wochen auf Alexander Schmidt verzichten