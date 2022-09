"Natürlich happy": Aufsteiger Lustenau überrascht weiter

Die verlängerte Dienstreise nach Wien ist für Austria Lustenau ein Wechselbad der Gefühle gewesen. Am Dienstag stolperten die Vorarlberger in der zweiten Cup-Runde noch beim Regionalligisten Wiener Sport-Club (0:2), vier Tage später trat der aufmüpfige Aufsteiger der Fußball-Bundesliga die Heimreise mit einem Punkt im Gepäck an. Nach dem 2:2 bei der Wiener Austria fiel die lange Busfahrt zurück ins Ländle deutlich leichter.

SN/APA/EXPA/THOMAS HAUMER/EXPA/THOM Freude beim Aufsteiger