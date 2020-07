Nervenkrimi im Abstiegskampf voraus: WSG und Admira zittern

Die Entscheidung über den Abstieg in der Fußball-Bundesliga fällt in der letzten Runde. WSG Tirol hat nach dem 1:4 in Mattersburg die schlechtesten Karten in der Hand. Mit einem Heimsieg gegen den direkten Konkurrenten Admira haben die zwei Punkte zurückliegenden Tiroler am Samstag ihre Rettung aber selbst in der Hand. Ein Nervenkrimi bahnt sich an.

SN/APA/HERBERT P. OCZERET Direktes Duell um den Ligaverbleib am Tivoli