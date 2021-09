Neue Achse bei Red Bull Salzburg: Jünger, schneller und frecher

Mit sieben Siegen nach sieben Runden ist Red Bull Salzburg perfekt in die Saison gestartet. Trainer Matthias Jaissle fand eine Formation, die bisher alle Erwartungen übertroffen hat.

Serienmeister Red Bull Salzburg gegen Fußball-Rekordmeister Rapid: Gleichgültig, in welcher Tabellenkonstellation die beiden Mannschaften aufeinandertreffen, das Duell der Bullen gegen die Hütteldorfer ist immer eine brisante Angelegenheit und ein Topspiel in der Bundesliga. Auch wenn Salzburg am Sonntag als Favorit in das Spiel geht, die Truppe von Trainer Matthias Jaissle erwartet ein harter Fight. "Dieses Spiel hat schon eine besondere Bedeutung. Nicht nur für den Club, sondern auch für unsere Fans", erklärte Jaissle.

Die neue Achse der Bullen ...