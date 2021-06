Neues Austria-Trainerteam ist komplett

Beim künftigen Kader der Wiener Austria ist weiter vieles offen, das Trainerteam steht seit Dienstag hingegen fest. Neo-Chefcoach Manfred Schmid wird von Ex-Austria-Spieler Reinhold Breu (50), dem langjährigen Technischen Direktor von Luxemburg, sowie Austria-Nachwuchs-Institution Cem Sekerlioglu (42) als Co-Trainer unterstützt. Neu im Team sind auch Udo Siebenhandl (Bereich Tormann), Andreas Biritz (Athletik) und Lorenz Kutscha-Lissberg (Spielanalyse).

"Wir haben uns bei der Auswahl bewusst die Zeit genommen und sind überzeugt, dass alle sehr gut zu unserem Weg passen", wurde Schmid in einer Club-Aussendung zitiert. "Mit Cem, Udo und Lorenz haben wir Austria-Insider dazu geholt, mit Andreas einen Mann, der sehr erfolgreich in Deutschland und der Schweiz gearbeitet hat und mit Reinhold einen Ex-Austria-Spieler, mit dem ich über all die Jahre immer in Kontakt geblieben bin und ein starkes Vertrauensverhältnis aufgebaut habe."