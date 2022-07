Neuzugang Fernando glänzte mit Traumtor - RB Salzburg besiegt Austria Wien klar

Red Bull Salzburg überzeugte zum Saisonstart beim 3:0 gegen eine stark agierende Wiener Austria. Der Brasilianer Fernando spielte sich gleich bei seinem Ligadebüt für die Bullen in die Fan-Herzen.

In der vergangenen Saison hatte Österreichs Fußballmeister Red Bull Salzburg gegen die Wiener Austria alle vier Saisonspiele gewonnen. Und auch in einem sehenswerten Eröffnungsspiel der Saison 2022/23 ließen sich die Bullen am Freitagabend nicht überraschen. Die Austria wirkte zwar in vielen Phasen sehr gefährlich, musste sich mit 0:3 aber erneut geschlagen geben.

Salzburg-Trainer Matthias Jaissle überraschte mit seiner Startelf auf drei Positionen. Bernardo stand in der Innenverteidigung, Fernando agierte hinter den beiden Spitzen und Maximilian Wöber verteidigte auf der linken Seite. Für Kapitän und Dauerbrenner Andreas Ulmer blieb daher nur ein Platz auf der Ersatzbank.

Schon nach 20 Sekunden hätte die Austria in Führung gehen können. Nach einem fürchterlichen Fehlpass von Nicolas Capaldo zeigten sich die Wiener aber zu wenig torgefährlich und vertändelten den Ball. Die Truppe von Trainer Matthias Jaissle war aber wenig geschockt und übernahm sofort das Kommando, musste aber höllisch aufpassen, denn die Violetten aus Wien wirkten im Konter oft brandgefährlich und auch spielstark.

Vor allem die brasilianische Neuerwerbung der Salzburger, Fernando, spielte sich gleich in seinem ersten Ligaspiel für die Bullen in die Herzen der Fans. Der pfeilschnelle Angreifer bringt alle Voraussetzungen mit, um der neue Fanliebling beim Serienmeister zu werden. Zwei gute Möglichkeiten ließ Fernando noch aus, ehe er den Führungstreffer von Benjamin Sesko, der zuvor mit einem Stangenschuss Pech hatte, ideal mit dem Kopf vorbereitete (37.). Salzburg kam immer besser in Fahrt und legte auch trotz drückender Hitze ein hohes Tempo vor. Mit viel Leidenschaft und Laufstärke wurden die Wiener, die ihre Chancen in der Startphase nicht nützen konnten, immer weiter in die Defensive gedrängt. Der auffällig spielende Noah Okafor, der für die Bullen sein 50. Ligaspiel bestritt, sorgte mit seinem Assist zum 2:0 für die Vorentscheidung. Und diese gelang wenig überraschend Fernando mit einem Traumtor. Der Supersprinter schlenzte den Ball von der Strafraumgrenze ins Kreuzeck (56.) und krönte damit seine ganz starke Leistung.

Der Schock bei der Austria saß nun tief. Nach einem katastrophaler Fehlpass von Koumetio, der den Ball Sesko auflegte, traf Okafor zum 3:0 (61.). Der erste Schritt auf dem Weg zum zehnten Meistertitel in Folge war eindrucksvoll gemacht.

Salzburgs Dauerläufer Nicolas Seiwald konnte nach dem Eröffnungsspiel bei großer Hitze zufrieden die kalte Dusche genießen. "Der Auftakt ist uns gelungen, jetzt wollen wir weiter so dominant agieren. Wir sind ein extrem hohes Tempo gegangen und haben auch viele harte Zweikämpfe gewonnen. Nur in den ersten Minuten hatten wir etwas Probleme, aber dann haben wir unsere hohe Mentalität ausgespielt", sagte der Kuchler.