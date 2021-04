"News"-Bericht über unsaubere Geschäfte von LASK-Vize Werner

Jürgen Werner, Vizepräsident des Fußball-Bundesligisten LASK, wird in einem Bericht des Wochenmagazins "News" in Zusammenhang mit rechtlich fragwürdigen Geschäftspraktiken gebracht. Wie "News" in seiner Freitagausgabe berichtet, war Werner "entweder zur Gänze oder zumindest teilweise wirtschaftlicher Eigentümer der Transferrechte" von LASK-Spielern - und zwar auch nach 2015, als dieses "Third-Party-Ownership" von der FIFA untersagt worden war.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER LASK-Vize Jürgen Werner