Nicolas Seiwald prägt Red Bull Salzburg: Der Marathonmann aus Kuchl kennt keine Müdigkeit

Nicolas Seiwald ist der Aufsteiger der Saison bei Fußballmeister Salzburg. Der Kuchler absolvierte bisher alle Pflichtspiele und seine Qualitäten sind auch gegen den Zweiten Sturm Graz gefragt.

Nur vier Tage nach dem Highlight in der Champions League gegen den VfL Wolfsburg bestreitet Fußballmeister Red Bull Salzburg schon das nächste Topspiel. Am Sonntag treffen die Europacuphelden auf Sturm Graz. Die Partie gegen die Steirer ist weit mehr als nur gewöhnlicher Alltag in der Liga. Sturm kommt als erster und einziger Verfolger der Truppe von Trainer Matthias Jaissle in die Bullen-Arena zum überlegenen Tabellenführer. Das bedeutet auch für den Aufsteiger der Saison, Nicolas Seiwald, weiter richtig Gas zu geben.

...