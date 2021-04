NÖ-Clubs hoffen im Kellerderby auf Trainereffekt

Klaus Schmidt hat ein erstes kleines Erfolgserlebnis geholt, Gerald Baumgartner will es ihm bald nachmachen. Bei vier ausstehenden Runden in der Qualifikationsgruppe ist das niederösterreichische Kellerderby in der Fußball-Bundesliga in eineinhalb Wochen auch eines der Comeback-Trainer. Die Admira geht mit zwei Punkten Vorsprung und dem in Coronazeiten kaum existenten Heimvorteil in das Duell am 8. Mai.

SN/APA/HANS PUNZ/HANS PUNZ Auch Schmidts Elan soll Admira in Liga halten