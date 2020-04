Alle durchgeführten Coronatests ergaben bei Red Bull Salzburg einen negativen Befund. Für Trainer Jesse Marsch gibt es keine Pause.

Nachdem am Montag der Tabellenführer der Fußballbundesliga, LASK, in Kleingruppen das Training wieder aufgenommen hat, findet am Dienstag auch die erste Einheit von Meister Red Bull Salzburg statt. Das Trainingszentrum der Bullen in Taxham wird abgesperrt und auch vor der ...