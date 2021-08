Nussbaumer von Altach zu portugiesischem Zweitligisten

Stürmer Daniel Nussbaumer verlässt Fußball-Bundesligist Altach ein Jahr vor Ablauf seines Vertrages in Richtung Portugal. Wie der dortige Zweitligist Academico Viseu am Dienstag bekanntgab, unterzeichnet der 21-Jährige einen Vierjahresvertrag. Für Altach bestritt Nussbaumer 56 Pflichtspiele, in denen ihm acht Tore und fünf Assists gelangen.

SN/gepa pictures/oliver lerch Daniel Nussbaumer verlässt Fußball-Bundesligist Altach.