ÖFB-Cup: Bullen treffen auf Fügen - "Traumlos" für Kuchl

Tiroler Regionalligist fordert in der ersten Runde des ÖFB-Cups den Titelverteidiger Salzburg.

Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg steigt, wie erwartet, als klarer Favorit in den ÖFB-Cup ein. Die Bullen bekommen es Mitte Juli mit dem Tiroler Regionalligisten und Landescup-Sieger Fügen zu tun. Beantragen die Tiroler das Heimrecht nicht, dann findet das Duell in der Bullen-Arena in Wals-Siezenheim (15., 16. oder 17. Juli) statt.

Von den vier Salzburger Amateurclubs hatte nur Kuchl Losglück: Der Salzburger Landescupsieger trifft in der ersten Runde auf den Fußball-Bundesligisten Wolfsberger AC. "Ein Traumlos", jubelte Kuchls Sportlicher Leiter Christian Seidl, der die Auslosung gemeinsam mit dem Trainerteam und einigen Spielern in der eigenen Kantine mitverfolgte. "Wir beantragen das Heimrecht und hoffen, dass es uns auch zugesprochen wird. Es wäre eine tolle Sache, wenn wir einen Bundesligisten in Kuchl begrüßen könnten."

Einen unangenehmen Gegner bekam St. Johann zugelost: Die Pongauer müssen nach Imst, das sich im Frühjahr den Titel in der Regionalliga Tirol sicherte, reisen. "Eine schwere Aufgabe. Wir sind Außenseiter und können nur überraschen", erklärt St. Johanns Trainer Ernst Lottermoser. Austria Salzburg trifft auswärts auf den Westliga-Konkurrenten Telfs und Seekirchen bekommt es, ebenfalls in der Fremde, mit dem Vorarlberger Traditionsclub Schwaz-Weiß Bregenz zu tun.