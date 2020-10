Mit einem Großteil des Kaders hat sich Red Bull Salzburg in der Länderspielpause auf das bevorstehende Mammutprogramm vorbereiten können. Sieben Spiele in 17 Tagen stehen für Österreichs Fußball-Meister auf dem Programm, mit dem Zweitrunden-Cupspiel am Samstag (14.45 Uhr/live ORF 1) in St. Pölten als Anfang und dem abschließenden Höhepunkt mit dem Champions-League-Heimspiel gegen Titelverteidiger Bayern München am 3. November.

