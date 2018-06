ÖFB-Cup-Finale findet künftig in Generali-Arena statt

Die Endspiele des ÖFB-Cups werden in den nächsten vier Jahren in der generalüberholten Generali-Arena ausgetragen werden. Darüber entschied das ÖFB-Präsidium in einer Sitzung am Freitag. Die nun 17.500 Zuschauer fassende Heimstätte von Austria Wien, in der 2020 auch das Finale der Frauen-Champions-League stattfindet, setzte sich gegen die drei anderen Bewerber Innsbruck, Klagenfurt und Linz durch.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH In den kommenden vier Jahren wird das Cup-Finale in Wien gespielt