Sturm Graz ist als zweiter Club ins Viertelfinale des österreichischen Fußball-Cups 2020/21 eingezogen. Die Steirer setzten sich am Dienstag in ihrem Achtelfinal-Duell zu Hause gegen Zweitligist Wacker Innsbruck knapp 1:0 (0:0) durch. Den einzigen Treffer der Partie erzielte Ex-Wacker-Akteur Andreas Kuen in der 68. Minute. Als erster Viertelfinalist war bisher Austria Klagenfurt festgestanden.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU Der Favorit setzte sich nur knapp durch