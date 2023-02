ÖFB-Cup Viertelfinale: Red Bull Salzburg verliert gegen Sturm Graz im Elfmeterschießen

Red Bull Salzburg hat sein erstes Pflichtspiel im Jahr 2023 verpatzt: Die Jaissle-Elf verlor am Freitag im Cup-Viertelfinale gegen Angstgegner Sturm Graz nach Elfmeterschießen.

Im Jahr 2018 kassierte Red Bull Salzburg im Finale gegen Sturm Graz die letzte Niederlage im ÖFB-Cup. Nach vier Cup-Titeln in Serie war es am Freitag wieder einmal soweit: Nach einer durchwachsenen Vorstellung mussten sich die Bullen vor 9000 Zuschauern in der Red-Bull-Arena Sturm Graz im Elfmeterschießen geschlagen geben. Nach 90 Minuten war es 1:1 gestanden, die Verlängerung verlief torlos. Während die Steirer im Halbfinale stehen, ist für Salzburg überraschend bereits im Viertelfinale Schluss.

Die Bullen passten sich in der ersten Halbzeit dem Wetter an. Bei starkem Regen und Wind zeigte Österreichs Serienmeister eine triste Vorstellung. Sturm ließ den Salzburgern mit hohem Pressing kaum Platz und schnürte den Favoriten teilweise in der eigenen Hälfte ein. Trotzdem hätten die Salzburg-Fans in der 13. Minute fast die Führung bejubeln können. Nach der ersten gelungenen Offensivaktion setzte Noah Okafor einen Volleyschuss über das Tor.

Auch in der Folge war deutlich zu sehen, dass der Titelverteidiger mit der Spielweise von Sturm, das dem Ligakrösus die bisher einzige Saisonpleite in der Liga zugefügt hat, Probleme hat. Kurz vor der Pause rückte der Ex-Bulle Jusuf Gazibegovic in den Mittelpunkt. Einen Weitschuss des Außenverteidigers, der 2020 vom FC Liefering in die Steiermark gewechselt ist, fälschte Strahinja Pavlovic unhaltbar ab - 0:1 (37.). Den vermeintlichen und zu diesem Zeitpunkt unverdienten Ausgleich durch Luka Sucic "verhinderte" Gazibegovic. Weil ihn Maurits Kjaergaard bei der Entstehung des Treffers gelegt hatte, entschied Schiedsrichter Julian Weinberger nach Videostudium auf Foul.

Nach wohl deutlichen Jaissle-Worten in der Halbzeitpause kamen die Bullen mit mehr Elan aus der Kabine und prüften in der 55. Minute auch Sturm-Neuzugang Arthur Okonkwo das erste Mal: Das bei Arsenal ausgebildete Tormanntalent reagierte bei Abschlüssen von Okafor und Sekou Koita aber stark. Als Sturm das Spiel von Minute zu Minute wieder besser in den Griff bekam, griff der neue Schlussmann aber gehörig daneben. Ein haltbarer Weitschuss von Amar Dedic war für Okonkwo auf dem nassen Boden eine unlösbare Aufgabe - 1:1 (76.).

In der Schlussphase schwanden bei den Gästen die Kräfte zusehends, die Salzburger konnten aus ihrer Überlegenheit aber kein Kapital mehr schlagen und nach 96 Minuten war klar, dass der Cup-Schlager erst in der Verlängerung entschieden wird. Weil in der Overtime auch bei den Bullen der Tank leer war, ging der Cup-Fight ins Elfmeterschießen. Nach Fehlschüssen von Kjaergaard und Nicolas Capaldo war das Aus der Jaissle-Elf kurz vor Mitternacht besiegelt.