Aufatmen bei den Bullen: Nach fünf sieglosen Spielen fand der Serienmeister am Donnerstag zurück in die Erfolgsspur und zog mit einem 1:0-Sieg gegen den LASK zum siebenten Mal in Folge ins Cup-Finale ein.

Gegner im Cup-Finale am 1. August in Klagenfurt ist Austria Lustenau. Die Vorarlberger siegten bereits am Mittwoch gegen Wacker Innsbruck mit 1:0. Das entscheidende Tor für die insgesamt besseren Gastgeber fiel kurz nach der Pause. Patson Daka setzte sich im Konter gegen Philipp Wiesinger durch, konnte auf Hee-Chan Hwang ablegen und der traf zum 1:0 (50.). In der Folge versuchten die Linzer alles und kamen durch Joao Klauss zu einer guten Kopfballchance, die Cican Stankovic im Tor bravourös abwehrte (57.). Bei einem heftigen Klammern von André Ramalho gegen Thomas Goiginger im Strafraum blieb der Elfmeterpfiff aus (63.). Torschütze Hwang musste in der Schlussphase mit einer Oberschenkelblessur ausgewechselt werden. Enock Mwepu sah in der hektischen Nachspielzeit Gelb-Rot, Ranftl auf der Gegenseite nach einer Notbremse gegen Noah Okafor Rot. Erst nach 99 Minuten war endgültig Schluss. Die Salzburger hatten vor 10.000 Zuschauern bereits in den ersten 45 Minuten mehr vom Spiel, kamen aber nur zu wenigen Abschlüssen. Dann war meistens Alexander Schlager im LASK-Tor zur Stelle, der auch sofort nach Wiederbeginn gegen den völlig freistehenden Dominik Szoboszlai hielt. Die Oberösterreicher jubelten in der 32. Minute bereits, doch Marko Raguz stand bei seinem Treffer im Abseits. Quelle: SN