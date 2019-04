Eine klare Angelegenheit war das ÖFB-Cup-Halbfinale beim GAK für Red Bull Salzburg. Die Bullen siegten am Mittwoch mit 6:0 (4:0) gegen den Regionalligaclub.

Munas Dabbur (6., 26.), Hannes Wolf (13., 66.), Takumi Minamino (45.) und Patson Daka (90.+2) machten vor 13.000 Zuschauern in der Grazer Merkur Arena den Klasseunterschied deutlich.

Das Finale steigt am 1. Mai in der Wiener Generali Arena. Der Gegner wird aktuell im zweiten Halbfinale zwischen LASK und Rapid ermittelt.

Die Bullen stehen damit zum sechsten Mal in Folge im Cupfinale, vier Mal haben sie von 2014 bis 2017 gewonnen. Marco Roses Team feierte in Graz den 34. Sieg in den letzten 35 Cupspielen. Und im Lauf dieser stolzen Serie hat es wahrlich schwierigere Aufgaben gegeben als jene gegen den GAK. Von der ersten Minute an dominierten die Bullen, hielten das Tempo hoch und spielten die Abwehr des Regionalligisten schwindlig. Von den 13.300 Zuschauern in der sehr gut gefüllten Merkur Arena ließen sich die Salzburger nicht beeindrucken - sie kannten das Stadion von vielen Spielen gegen Sturm Graz besser als die GAK-Spieler, die sonst auf ihrer eigenen Anlage spielen.

Quelle: SN