Bei Parndorf gab sich der Titelverteidiger keine Blöße und gewann im ÖFB-Cup das Erstrundenspiel mit 7:1 (3:0). Erling Haaland trumpfte mit drei Toren auf.

Die Fußballsaison 2019/20 hat mit der ersten Runde im österreichischen Fußballcup am Freitag zwar erst begonnen, die Jungstars von Red Bull Salzburg sind schon jetzt heiß begehrt. Aber noch verzichten die Bullen darauf, ihre zahlreichen Juwelen in die europäischen Topligen ziehen zu lassen. "Weil wir auch in Zukunft eine Mannschaft stellen wollen, die weiter für Aufsehen sorgt", wie Salzburgs Sportdirektor Christoph Freund erklärte. Zum Saisonauftakt zogen die Bullen mit einem souveränen 7:1 bei den Amateuren von Parndorf (zwei Spieler bekamen vom Bundesheer nicht frei) in die zweite Cuprunde ein. Die Treffer der spielfreudigen Salzburger erzielten Minamino (5.), Haaland (35./Elfmeter, 73., 90.), Farkas (39., 54.), Daka (47.), für Parndorf traf Urgela (71.).

Quelle: SN