Die Chance aufs nächste Double lebt: Red Bull Salzburg steht zum achten Mal in Folge im Finale des ÖFB-Cups. Enock Mwepu war mit zwei Kopfballtoren beim 4:0-Halbfinalerfolg gegen Sturm Graz am Mittwoch in Klagenfurt der Matchwinner für den Titelverteidiger.

Anders als bei der 1:2-Niederlage gegen den selben Gegner am Sonntag stand Salzburgs Abwehr diesmal sicher. Trainer Jesse Marsch hatte für das K.o.-Duell wie angekündigt wieder seine besten Kräfte von Beginn an aufgeboten. Und es waren zwei Startelf-Rückkehrer, die einem bis dahin offenen Match den entscheidenden Spin zugunsten der Salzburger gaben: Nach einem Eckball von Zlatko Junuzovic nützte Enock Mwepu eine Lücke in der Sturm-Abwehr zum Tor per Kopf (36.).

Mit dem Treffer im Rücken kontrollierten die Bullen das Spiel. Die Grazer hielten mit viel Einsatzbereitschaft dagegen, im Spiel nach vorn fehlte der Elf von Trainer Christian Ilzer aber das Rezept für Torgefahr. Stattdessen erhöhte Red Bull Salzburg auf 2:0. Erneut war es eine Co-Produktion von Junuzovic und Mwepu, diesmal mit einem Freistoß vor dem Kopfball-Tor (54.). Kleiner Schönheitsfehler: Dass der Sambier dabei recht klar im Abseits stand, war dem Schiedsrichtergespann um Julian Weinberger entgangen. Ein Videoreferee kommt in Österreich erst ab Sommer zum Einsatz - und im Cup auch dann nur im Finale.

Der bis dahin überhaupt nicht geprüfte Cican Stankovic verhinderte ein Anschlusstor bei einem Kopfball von Gregory Wüthrich mit einer Superparade (56.). Es war die einzige Torchance der diesmal harmlosen Grazer.

Im Finish wurde der bisherige Salzburg-Schreck der Saison dann komplett entzaubert: Mergim Berisha mit einer abgerissenen Flanke (72.) und Brenden Aaronson (79.) münzten die deutliche Überlegenheit noch in zwei weitere Tore um. Bei der Vorarbeit zum 4:0 entfaltete der frisch eingewechselte Karim Adeyemi seine ganze Power. Der Jungstar dürfte sich die herbe Kritik von Trainer Jesse Marsch zu Herzen genommen haben.

Somit gibt es am 1. Mai eine weitere Klagenfurt-Reise zum Finale. Gegner ist der LASK, der beim WAC durch ein Elfertor von Philipp Wiesinger (97.) mit 1:0 nach Verlängerung gewann. Bei den Kärntnern fehlten die Stammspieler Michael Liendl, Michael Novak und Christopher Wernitznig. Trainer Ferdinand Feldhofer hatte das Trio nach einer Kontroverse im Training suspendiert.

Red Bull Salzburg im ÖFB-Cup: 47 Spiele, nur eine Niederlage