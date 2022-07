Salzburg nimmt Hürde Fügen im Cup mit 3:0-Sieg

Titelverteidiger Salzburg hat die erste Hürde im ÖFB-Fußball-Cup mit einem hochverdienten, aber erst im Finish klaren 3:0-(1:0)-Sieg über den SV Fügen genommen. Der Außenseiter aus der Regionalliga Tirol stemmte sich am Freitag im Heimauftritt in Zell am Ziller lange dagegen. Benjamin Sesko (19.), Junior Adamu (76.) und Ignace van der Brempt (83.) münzten die Salzburger Überlegenheit aber in Tore um.

SN/APA/EXPA/STEFAN ADELSBERGER/EXPA Fernando feierte Pflichtspieldebüt im Zillertal