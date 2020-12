Der WAC und der LASK sind am Mittwoch ihrer Favoritenrolle gerecht geworden und ohne Gegentor ins Viertelfinale des Fußball-ÖFB-Cups eingezogen. Die Kärntner setzten sich in der Lavanttal-Arena gegen den Zweitligisten SKU Amstetten in einer chancenarmen Partie mit Toren von Dominik Baumgartner (8.) und Kapitän Michael Liendl (93.) mit 2:0 durch. Die Linzer besiegten den Wiener Stadtligisten ASK Elektra dank eines Hattricks von Johannes Eggestein (2., 15., 34.) mit 3:0.

SN/APA (Eggenberger)/GERT EGGENBERG Feldhofers Team gab sich im ÖFB-Cup keine Blöße