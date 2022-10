ÖFB gesteht VAR-Fehler: Salzburg hätte Elfer bekommen müssen

Der ÖFB hat einen Fehler des Videoassistenten beim Fußball-Bundesliga-Spiel am Samstag zwischen Altach und Salzburg (2:3) eingestanden. Demnach hätten die "Bullen" nach einer Attacke von Jan Jurcec an Sekou Koita einen Elfer bekommen müssen, hieß es in einer Aussendung am Dienstag. "Für dieses klare Vergehen hätte es einen Strafstoß geben müssen. Der VAR hätte in dieser Situation eingreifen und dem Schiedsrichter einen On-Field-Review empfehlen müssen", wurde mitgeteilt.

SN/APA/DIETMAR STIPLOVSEK/DIETMAR S Koita forderte gegen Altach zurecht Elfmeter