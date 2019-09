ÖFB mahnt zu respektvollem Umgang mit Schiedsrichtern

Das Eliteschiedsrichter-Komitee und der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) haben am Montagnachmittag in einer Aussendung "respektvollen Umgang" mit den Unparteiischen gefordert. Grund dafür waren die jüngsten, laut ÖFB "inakzeptablen Äußerungen in Bezug auf Schiedsrichterentscheidungen" nach dem 3:3 am Samstag zwischen Mattersburg und Sturm Graz.

SN/APA/HERBERT P. OCZERET Unparteiische sind Kummer gewohnt